17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из «дворца Черчилля» украли золотой унитаз
Один из подозреваемых арестован.
Из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз, сообщает Daily Mail.
Золотой унитаз — это провокационная инсталляция под официальным названием «Америка». Она была создана в 2016 году живущим в США итальянским скульптором Маурицио Кателланом для Музея Соломона Гуггенхейма.
Два дня назад во дворце открылась выставка, одним из экспонатов которой стала «Америка». Стоимость золотого унитаза оценена в 1 млн фунтов стерлингов (80,5 млн рублей).
Особенность скульптур Кателлана — в их функциональности. Посетители выставки могли воспользоваться унитазом по назначению. На это каждому желающему отводилось 3 минуты.
Дворец Бленхейм на окраине Вудстока — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 1705—1724 годах. Это родовое имение герцогов Мальборо и один из крупнейших
Анна Лысенко