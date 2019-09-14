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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из «дворца Черчилля» украли золотой унитаз

Один из подозреваемых арестован.

Из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз, сообщает Daily Mail.

Пресс-служба дворца сообщила в соцсетях, что доступ в него будет закрыт для туристов на сутки «в связи с чрезвычайным происшествием», но в парк по-прежнему можно попасть.

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Золотой унитаз — это провокационная инсталляция под официальным названием «Америка». Она была создана в 2016 году живущим в США итальянским скульптором Маурицио Кателланом для Музея Соломона Гуггенхейма.

Два дня назад во дворце открылась выставка, одним из экспонатов которой стала «Америка». Стоимость золотого унитаза оценена в 1 млн фунтов стерлингов (80,5 млн рублей).

Особенность скульптур Кателлана — в их функциональности. Посетители выставки могли воспользоваться унитазом по назначению. На это каждому желающему отводилось 3 минуты.

Местная полиция сообщила, что преступники ворвались во дворец ночью и покинули его около 4:50 утра. В связи с кражей был арестован 66-летний мужчина. Других участников разыскивают.

Дворец Бленхейм на окраине Вудстока — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 1705—1724 годах. Это родовое имение герцогов Мальборо и один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии.

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Анна Лысенко

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