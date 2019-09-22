17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден регион, который гибнет быстрее Амазонии
Он обезлесел на 50%.
Дождевые леса Амазонии охвачены пожарами, но другой регион Бразилии гибнет еще быстрее, сообщает CNN.
Речь идет об обширном экорегионе Серрадо на юге страны, который по размерам равен Аляске. Это самая биологически разнообразная саванна в мире, в которой обитает 5% растений и животных планеты.
Серрадо — мозаика из тропической саванны, лугов и лесов. Здесь обитают 837 видов птиц, 120 видов рептилий, 150 видов амфибий, больше тысячи видов рыбы, 90 тысяч видов насекомых и 199 видов млекопитающих. Многие из них не встречаются больше нигде в мире. С исчезновением лесов им грозит вымирание.
Серрадо страдает от тех же проблем, что и Амазония — поджогов и вырубки лесов ради сельхозугодий, животноводства и добычи ископаемых. По данным бразильского представительства Всемирного фонда дикой природы, регион обезлесел на 50%. Каждый год Серрадо теряет около 700 тыс. га леса.
По данным бразильского Национального института космических исследований, с начала года вырубка лесов в Бразилии увеличилась почти вдвое.
Анна Лысенко