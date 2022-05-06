Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее, на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.
В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.
* Признан в России СМИ-иноагентом.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.