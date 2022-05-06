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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее, на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.

В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.

Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.

* Признан в России СМИ-иноагентом.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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