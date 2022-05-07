Власти Красноярского края заявили о стабилизации ситуации с пожарами

«С точки зрения борьбы непосредственно с пожарами сейчас ситуация стабилизирована. Нет угрозы ни одному из населенных пунктов. Но никто не расслабляется, поскольку, к сожалению, прогноз погоды остается неблагоприятным», — сказал он.
По словам Пономаренко, в регионе действует круглосуточный оперативный штаб, в работе которого принимают участие сотрудники органов министерства по чрезвычайным ситуациям, региональные органы власти, прокуратура, УВД и главы муниципальных образований.
Пономаренко подтвердил сообщение Рослесхоза о 350 сгоревших домах. По его словам, скорость ветра в регионе составляет 30 м/с, температура воздуха достигает 28 градусов.
Пострадавшие эвакуированы, для них организовано горячее питание, вещи, в ближайшее время будет выплачена материальная помощь «в каком-то объеме». Некоторые пострадавшие разместились у своих родственников. Централизованным размещением пострадавших занимается региональное министерство социальной политики.
«Сейчас основной объем работ связан с оказанием помощи тем семьям, которые пострадали в результате пожаров. Губернатором дано поручение правительству края разработать меры поддержки, в том числе по восстановлению жилья, тем семьям, которые остаются без возможности где-то жить», — заявил Пономаренко. При этом в администрации отметили, что имущество большинства пострадавших не было застраховано.
Всего в регионе зафиксировали 24 лесных пожара на площади 700 га. Для тушения привлечены 100 единиц техники. По данным МЧС, пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома. В регионе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).