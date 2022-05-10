09:45 (мск), источник: ТАСС
При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек
Авария произошла на 133-м км автодороги Уфа — Янаул.
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ТАСС, 10 мая. Два автомобиля столкнулись на трассе Уфа — Янаул в Башкирии, в результате аварии погибли пять человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.
«10 мая зарегистрировано ДТП с пятью погибшими. Авария произошла на 133-м км автодороги Уфа — Янаул. По имеющимся данным, столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы, также выехало руководство ГИБДД МВД по республике, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.