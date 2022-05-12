ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области за подготовку теракта по заданию СБУ

Уточняется, что мужчина планировал «совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей», чтобы дестабилизировать работу органов власти и воздействовать на принятие ими решения «о прекращении специальной военной операции», сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.
На видеозаписи допроса задержанного, предоставленной ФСБ, мужчина рассказывает о поступившем от украинских спецслужб указании «произвести серию взрывов» для дестабилизации обстановки и «нагнетания паники» среди жителей Курской области.
По словам злоумышленника, сотрудник СБУ обещал ему обеспечить «коридор через границу» для перехода на Украину после совершения теракта.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту).
После начала спецоперации России на территории Украины российские силовые ведомства регулярно отчитываются о задержаниях злоумышленников, планировавших террористические акты в городах РФ. Вчера, 11 мая, ФСБ задержала в Калининграде сторонника «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который, по данным ведомства, готовил теракт ко Дню Победы.