11:07 (мск), источник: Известия
С «Азовстали» за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика
Еще 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых покинули «Азовсталь» и сдались в плен, сообщили 18 мая в Минобороны.
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17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Из сдавшихся ранен 51 человек.
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