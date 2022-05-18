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11:07 (мск), источник: Известия

С «Азовстали» за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика

Еще 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых покинули «Азовсталь» и сдались в плен, сообщили 18 мая в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Из сдавшихся ранен 51 человек.

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