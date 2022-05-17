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01:18 (мск), источник: ТАСС

Зеленский подтвердил вывод части военных с «Азовстали»

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в видеообращении подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Источник: Reuters

«<…> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — сказал Зеленский. Президент Украины также заявил, что Киев рассчитывает впоследствии вернуть их на подконтрольную украинским властям территорию. «Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени», — добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории «Азовстали» представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. В Минобороны РФ также отметили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

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Украинская сторона сообщила, что 16 мая с «Азовстали» были эвакуированы 53 тяжело раненых украинских военных на территорию подконтрольную ДНР, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.

21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал его отменить, поручив военным заблокировать эту промзону так, «чтобы муха не пролетела». 4 мая Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру «Азовстали», Вооруженные силы РФ продолжают попытки убедить их сложить оружие.

4 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что войска РФ не штурмуют территорию завода, но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.

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