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14:42 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.

Документ сопровождает ссылка на поименный список из 963 человек, он включает в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ФБР Кристофера Рэя и других американских должностных лиц, о запрете на въезд которым МИД России уже объявлял ранее.

Также в список входят вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, включая официального представителя Минобороны США Джона Кирби, руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса и экс-представителя Белого дома Джен Псаки.

В стоп-листе присутствуют и некоторые журналисты американских СМИ, а также актер Морган Фриман, записавший в 2017 году, как пояснили в МИД, «видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с РФ».

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — отметили в дипведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы «заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный “миропорядок, основанный на правилах”, изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский “черный список”, — резюмируется в заявлении.

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