МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.
Также в список входят вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, включая официального представителя Минобороны США Джона Кирби, руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса и экс-представителя Белого дома Джен Псаки.
«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — отметили в дипведомстве.
В МИД РФ также подчеркнули, что российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы «заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный “миропорядок, основанный на правилах”, изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский “черный список”, — резюмируется в заявлении.