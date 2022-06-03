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11:03 (мск), источник: ТАСС

Причиной пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» стало короткое замыкание

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/ — В здании неправильно провели монтаж фасадного освещения.

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8
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8
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Короткое замыкание стало причиной возгорания в здании бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили ТАСС в штабе пожаротушения.

«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — сказали в штабе.

Площадь пожара составляет 1 000 кв. метров. Ему присвоен пятый максимальный номер сложности. В здании могут находиться до 20 человек. На место пожара прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов, который курирует Главное управление пожаротушения ведомства.

Из здания спасены более 120 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. «По ситуации с пожаром в бизнес-центре “Гранд Сетунь плаза”: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал мэр.

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