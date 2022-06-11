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01:50 (мск), источник: © РИА Новости

ВПП аэропорта Дамаска выведено из строя после удара ВВС Израиля

КАИР, 11 июн — РИА Новости. ВПП аэропорта Дамаска и освещение выведены из строя после удара, нанесенного израильскими ВВС, здание одного из терминалов повреждено, заявило в ночь на субботу министерство транспорта Сирии.

Источник: © РИА Новости

В пятницу утром министерство обороны Сирии заявило, что Израиль выпустил ракеты по ряду объектов к югу от Дамаска.

Как утверждается, силы ПВО сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель.

После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены.

«В результате агрессии Израиля, целью которой стала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, выведены из строя взлетно-посадочные полосы, которые значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением», — говорится в заявлении ведомства, цитируемом радиостанцией Shams FM.

Также в результате атаки повреждено здание второго терминала аэропорта.

«В данный момент наши специалисты ведут работу по устранению последствий атаки и ремонтируют то, что было повреждено в результате атаки. Сразу после ремонта и проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани», — заявили в министерстве.

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines ранее сообщила, что все ее рейсы были перенаправлены из аэропорта Дамаска в Алеппо на севере страны.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.

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