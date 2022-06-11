ВПП аэропорта Дамаска выведено из строя после удара ВВС Израиля

В пятницу утром министерство обороны Сирии заявило, что Израиль выпустил ракеты по ряду объектов к югу от Дамаска.
После этого прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены.
«В результате агрессии Израиля, целью которой стала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, выведены из строя взлетно-посадочные полосы, которые значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением», — говорится в заявлении ведомства, цитируемом радиостанцией Shams FM.
«В данный момент наши специалисты ведут работу по устранению последствий атаки и ремонтируют то, что было повреждено в результате атаки. Сразу после ремонта и проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани», — заявили в министерстве.
Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines ранее сообщила, что все ее рейсы были перенаправлены из аэропорта Дамаска в Алеппо на севере страны.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.