В марте 2022 года силы Донецкой Народной Республики взяли контроль над аэропортом. В зале вылета в 2014 году базировался личный состав батальона «Днепр» из Днепропетровска.
«Весь этот зал, вестибюль терминала, был расположением добровольческого батальона МВД Украины “Днепр” из Днепропетровска. Прямо здесь стояли походные кровати, шкафы, ширмы… На втором этаже в комнатах жило руководство батальона», — отметил Прозоров.
Тайная тюрьма для «сепаратистов» располагалась с правого бока терминала. Здесь был вход в помещения ресторана.
Прозоров показал, куда приезжали автомобили с задержанными и как их заводили в помещения ресторана. На входе в подсобке дежурил военный украинской нацгвардии, который вел учет всех прибывших. Он же приносил им еду, хранил у себя рапорты на задержания.
Экс-подполковник СБУ показал две камеры, а также помещения, где с пристрастием велись допросы задержанных.
«Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята… Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников», — добавил Прозоров.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы- «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Заявления свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.