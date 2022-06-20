12:32 (мск), источник: Газета.Ру
Минобороны России заявило о ракетном ударе по аэродрому в Одесской области
Минобороны России заявило об ударе по аэродрому АРЦИЗ в Одесской области.
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Удар был нанесен ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», в результате была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.
Также за сутки было поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовки, Очертино, Тоненького, Сухой Балки, Новгородского, Майоровки, Отрадовки и Зайцево и 12 артиллерийских взводов ВСУ. В районе Подгорного были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.
Ранее в Министерство обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери. Так, с 19 мая в одной только 14-ая механизированной бригаде ВСУ погибли и получили ранения в общей сложности 2100 человек.
Екатерина Зайцева