После пожара на НПЗ в Ростовской области нашли детали двух беспилотников

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, где утром произошел пожар, обнаружили фрагменты двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода», — подтвердил он после заслушанного доклада о ликвидации возгорания.
По словам Голубева, работа завода приостановлена, идут следственные мероприятия. После этого специалисты оценят ущерб и перспективы возобновления работы предприятия.
Ранее о том, что причиной пожара на НПЗ стало падение беспилотника, сообщали источники ТАСС и 161.ru, а Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой видно, как БПЛА врезается в завод и происходит взрыв.
Возгорание на заводе началось около 9:25, его площадь составила 50 кв. м. Впоследствии начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов сообщил, что пожар возник на вакуумной установке, его потушили.
Новошахтинский завод расположен в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Он работает с 2009 года и с 2021 года принадлежит холдингу «Петон». В 2020 году НПЗ переработал 4,8 млн т нефти. Завод находится под украинскими санкциями из-за обвинений в поставках топлива в Донбасс.