«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино ЛНР», — заявил Конашенков.
Он отметил, что попытка противника превратить завод «Азот» в очаг сопротивления была сорвана. Территория предприятия контролируется войсками ЛНР.
Ранее 25 июня Народная милиция ЛНР заявила об установлении полного контроля над «Азотом». По словам подполковника Андрея Марочко, зачистки продолжаются только в отдельных сооружениях предприятия.
В этот же день сообщалось, что с территории «Азота» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. Также стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Все они были спасены.
24 июня войска вооруженных сил Украины (СБУ) и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.