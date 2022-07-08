СБУ заявила об аресте активов «Роснефти» и «Газпрома» на Украине

«Наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации — “Роснефть”, “Росатом” и ПАО “Газпром”, — говорится в сообщении.
Примерную общую стоимость этих активов украинские власти оценили более чем в 2,1 млрд грн. Арест также наложен на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности госкомпаний.
В ведомстве добавили, что продолжают изучать обстоятельства работы арестованных предприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.
Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что несколько месяцев назад были арестованы счета «дочки» в Киеве, другого имущества компании на Украине нет. РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «НК “Роснефть” и представителю “Газпрома”.
В российской госкомпании тогда подчеркнули, что никаких активов, принадлежащих ей, на территории Украины «на настоящий момент нет».
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому российскую собственность в стране будут принудительно изымать «без какой-либо компенсации». В мае этот закон одобрила Верховная рада.
Помимо этого, она разрешила национализировать имущество граждан России, тесно связанных с ней лиц, компаний, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале, а также физлиц и компаний независимо от гражданства или резидентства, если они отрицают российскую военную операцию или поддерживают ее.
В Кремле арест российских активов назвали воровством. «Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.