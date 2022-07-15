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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Британский наемник умер в плену в ДНР

Один из британских наемников, попавших в плен к Народной милиции ДНР в апреле, умер в плену от хронической болезни. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на омбудсмена республики Дарью Морозову.

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Речь идет о подданном Соединенного Королевства Поле Ури. Он был пленен при попытке прорыва через блокпост донецких военнослужащих. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) руководил боевыми операциями и обучал рекрутов. До начала боевых действий служил в Афганистане, Ираке и Ливии.

Как утверждает омбудсмен, наемник страдал сразу несколькими хроническими болезнями, в том числе инсулиновым диабетом. Перед смертью мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

«Международные организации, а также официальные представители Великобритании, в том числе Форин-офис (МИД Британии — прим. “Ленты.ру”), посольство в РФ, члены британского парламента, были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», — пояснила Морозова.

Она отметила, что смерть иностранца наступила в воскресенье, 10 июля. До этого момента ему оказывали необходимую медицинскую помощь в Донецке.

«Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Международного комитета Красного Креста», — заключила правозащитник.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич сообщал, что число остающихся на Украине иностранных наемников за три недели сократилось на 480 человек. По оценкам Москвы, сейчас их число не превышает 2741.

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