Минюст признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского

Впоследствии Венедиктов сообщил, что в ведомстве разъяснили причины его включения в список: это зарплата на «Эхе Москвы» и дивиденды исторического журнала «Дилетант», 76,43% акций которого до недавнего времени принадлежало журналисту (сейчас совпадающей по размеру долей владеет его жена Елена). Венедиктов обещал обжаловать решение Минюста.
В июле он зарегистрировал юрлицо «Иноагент ААВ» с правом на издательскую деятельность.
Радиостанцию «Эхо Москвы» 1 марта отключили от эфира после того, как в Генпрокуратуре заявили о размещенных на ее сайте материалах с призывами к экстремистской деятельности и ложных данных о действиях российских военных на Украине. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал, а затем были удалены и корпоративные аккаунты в соцсетях. На частоте «Эха» в Москве 9 марта начал работать принадлежащий МИА «Россия сегодня» Sputnik.