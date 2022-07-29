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21:30 (мск), источник: РБК

Минюст признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац, а также писателя Дмитрия Быкова. Кроме того, в списке оказалось ООО «Иноагент ААВ», созданное бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Его самого Минюст признал иноагентом в апреле.

Источник: РИА "Новости"

Впоследствии Венедиктов сообщил, что в ведомстве разъяснили причины его включения в список: это зарплата на «Эхе Москвы» и дивиденды исторического журнала «Дилетант», 76,43% акций которого до недавнего времени принадлежало журналисту (сейчас совпадающей по размеру долей владеет его жена Елена). Венедиктов обещал обжаловать решение Минюста.

В июле он зарегистрировал юрлицо «Иноагент ААВ» с правом на издательскую деятельность.

Радиостанцию «Эхо Москвы» 1 марта отключили от эфира после того, как в Генпрокуратуре заявили о размещенных на ее сайте материалах с призывами к экстремистской деятельности и ложных данных о действиях российских военных на Украине. 3 марта совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиоканал, а затем были удалены и корпоративные аккаунты в соцсетях. На частоте «Эха» в Москве 9 марта начал работать принадлежащий МИА «Россия сегодня» Sputnik.

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