07:53 (мск), источник: © РИА Новости
На складе Ozon в Истре ликвидировали открытое горение
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе Ozon, загоревшемся в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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«В 5.45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — сказал собеседник агентства.
Вечером в среду пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что пожар был локализован на площади 55 тысяч квадратных метров. Спасатели предотвратили переход огня на другие здания площадью 400 тысяч «квадратов».
Крупный пожар в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области вспыхнул накануне днем. Основные версии случившегося — поджог и неисправность электрооборудования.