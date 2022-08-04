В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной

Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее газета New York Times написала, что высокопоставленные украинские чиновники на брифинге в Киеве изложили доказательства того, что РФ якобы готовилась к массовым жертвам за несколько дней до произошедшего. По их словам, сделанные до взрыва спутниковые снимки показывают то, что похоже на свежевырытые могилы на территории тюремного комплекса.
«Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же информация CNN, но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», — сказал Песков, комментируя информацию CNN.
«И здесь есть и доказательства, и нечего здесь скрывать. Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН, предложила Красному кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимые исчерпывающие расследования», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.