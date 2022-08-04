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14:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, РФ нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее газета New York Times написала, что высокопоставленные украинские чиновники на брифинге в Киеве изложили доказательства того, что РФ якобы готовилась к массовым жертвам за несколько дней до произошедшего. По их словам, сделанные до взрыва спутниковые снимки показывают то, что похоже на свежевырытые могилы на территории тюремного комплекса.

В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают — Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии.

«Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же информация CNN, но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых», — сказал Песков, комментируя информацию CNN.

«И здесь есть и доказательства, и нечего здесь скрывать. Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН, предложила Красному кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимые исчерпывающие расследования», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

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