13:34 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило об уничтожении двух гаубиц США под Запорожьем
В селе к востоку от Запорожья находился пункт временной дислокации двух дивизионов 44-й артиллерийской бригады украинской армии.
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка (Запорожская область).
По его словам, в результате уничтожены две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и убиты около 150 военнослужащих.
Также в военном ведомстве сообщили об ударах по пунктам управления 58-й мотопехотной бригады в районе Артемовска, 54-й механизированной бригады в районе Северска, а также пункта временной дислокации в районе населенного пункта Выводово (Днепропетровская область). В районе Константиновки и Артемовска уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а в районе Чугуева (Харьковская область) взвод РСЗО «Град».