В ООН сообщили, что четыре судна получили разрешения на выход из украинских портов

«Совместный координационный центр разрешил выход по морскому гуманитарному коридору пяти судов <…>. Четыре судна отплывают из Черноморска и Одессы, они перевезут 161 084 т продовольствия», — говорится в сообщении.
Согласно данным ООН, сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND доставят в Турцию в общей сложности более 100 тыс. т кукурузы, судно MV STAR HELENA направится в Китай с 45 тыс. т муки, а судно MV MUSTAFA NECATI доставит в Италию 6 тыс. т подсолнечного масла.
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.
Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.