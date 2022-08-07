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02:18 (мск), источник: ТАСС

В ООН сообщили, что четыре судна получили разрешения на выход из украинских портов

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила в субботу пресс-служба ООН. Еще одно судно, MV OSPREY S, находящееся на якоре близ Стамбула, получило разрешение прибыть в порт Черноморска.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Совместный координационный центр разрешил выход по морскому гуманитарному коридору пяти судов <…>. Четыре судна отплывают из Черноморска и Одессы, они перевезут 161 084 т продовольствия», — говорится в сообщении.

Согласно данным ООН, сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND доставят в Турцию в общей сложности более 100 тыс. т кукурузы, судно MV STAR HELENA направится в Китай с 45 тыс. т муки, а судно MV MUSTAFA NECATI доставит в Италию 6 тыс. т подсолнечного масла.

Все суда в рамках установленной процедуры будут досмотрены в Турции.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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