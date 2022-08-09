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18:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Аксенов сообщил о погибшем в результате взрывов на аэродроме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме «Саки», расположенном около поселка Новофедоровка, погиб один человек.

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Ранее республиканский Минздрав сообщал о пяти пострадавших.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сказал Сергей Аксенов.

По словам министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, в результате взрывов пострадали пять человек. Как отметил министр, одному из них проводится операция на грудь.

По данным Минобороны России, на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофедоровка сдетонировали несколько боеприпасов. По информации ведомства, авиационная техника не повреждена. Огневого воздействия, как отметили в Минобороны, на аэродром не было.

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Юлия Абугалиева

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