Аксенов сообщил о погибшем в результате взрывов на аэродроме в Крыму

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сказал Сергей Аксенов.
По словам министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, в результате взрывов пострадали пять человек. Как отметил министр, одному из них проводится операция на грудь.
По данным Минобороны России, на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофедоровка сдетонировали несколько боеприпасов. По информации ведомства, авиационная техника не повреждена. Огневого воздействия, как отметили в Минобороны, на аэродром не было.