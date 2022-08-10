Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов

«Сотрудники АЭС, украинские сотрудники регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность ее сотрудникам посмотреть, как работают украинцы, и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган», осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
По данным российского Минобороны, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС. В результате повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Москва запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН.