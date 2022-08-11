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18:22 (мск), источник: РБК

В Запорожье заявили о трех попаданиях в районе хранилища изотопов у АЭС

Работникам АЭС сказали перейти в защищенные помещения. Какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме, сообщили в военно-гражданской администрации.

Спецоперация на Украине
Источник: РБК

Украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал он.

По словам Балицкого, специалистам станции сказали перейти в защищенные помещения. «В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме», — уточнил он.

Глава ВГА добавил, что в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Из-за обрыва ЛЭП на поле произошел пожар, его тушат, написал он.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она построена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар в Запорожской области Украины.

Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Между тем станцией по-прежнему управляют украинские операторы (АЭС — отдельное подразделение украинского «Энергоатома»).

В последние месяцы в военно-гражданской администрации, которая была сформирована на подконтрольной российским войскам территории, не раз сообщали об обстрелах территории АЭС со стороны Украины.

Российские власти предупредили, что удары по станции могут привести к катастрофическим последствиям, которые затронут не только территорию Украины, республик Донбасса и России, но и европейские страны.

В украинском «Энергоатоме» утверждают, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на Крым, на другие линии электропередачи. Часть тех линий, от которых сейчас запитывается АЭС, были повреждены обстрелом, в которых Россия винит Украину. Сообщения о том, что Москва причастна к обстрелу, в посольстве России в США назвали фейками и «русофобскими измышлениями».

Из-за атак на АЭС Москва потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН. А страны «Большой семерки» (Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию немедленно передать атомную электростанцию под контроль Киева.

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