В Запорожье заявили о трех попаданиях в районе хранилища изотопов у АЭС

Украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.
«Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал он.
По словам Балицкого, специалистам станции сказали перейти в защищенные помещения. «В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме», — уточнил он.
Глава ВГА добавил, что в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Из-за обрыва ЛЭП на поле произошел пожар, его тушат, написал он.
Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Между тем станцией по-прежнему управляют украинские операторы (АЭС — отдельное подразделение украинского «Энергоатома»).
В последние месяцы в военно-гражданской администрации, которая была сформирована на подконтрольной российским войскам территории, не раз сообщали об обстрелах территории АЭС со стороны Украины.
В украинском «Энергоатоме» утверждают, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на Крым, на другие линии электропередачи. Часть тех линий, от которых сейчас запитывается АЭС, были повреждены обстрелом, в которых Россия винит Украину. Сообщения о том, что Москва причастна к обстрелу, в посольстве России в США назвали фейками и «русофобскими измышлениями».
Из-за атак на АЭС Москва потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН. А страны «Большой семерки» (Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию немедленно передать атомную электростанцию под контроль Киева.