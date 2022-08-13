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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Запорожье заявили об обстрелах ВСУ Энергодара и АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в субботу, 13 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, в населенном пункте слышны взрывы. «Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — заявил представитель власти.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

В свою очередь, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина намеренно совершает удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, обеспечивающей электроснабжение станции.

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