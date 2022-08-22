Бомбу в машине дочери Дугина подорвали дистанционно

Взрывное устройство, установленное на автомобиле Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционным способом. Об этом сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и Telegram-канал «112».
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — рассказал собеседник агентства.
По данным «112», незадолго до убийства Дугиной исполнители могли вывести камеры на парковке из строя, поскольку последние две недели они не работали. Следователи отрабатывают различные версии, в том числе связанные с личными конфликтами Дарьи Дугиной и ее отца.
РБК направил запрос в Следственный комитет.
Дарья Дугина погибла 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В ее машине Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. По данным следствия, оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Александр и Дарья Дугины в тот вечер возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Дугин планировать ехать вместе с дочерью, однако в последний момент сел в другую машину, передавал Mash.
Источник ТАСС в правоохранительных органах впоследствии сообщил, что в заложенной в машину бомбе было около 400 г тротила, ее части отправили на экспертизу. В то же время «112» пишет, что мощность бомбы составила примерно 800 г в тротиловом эквиваленте.
После убийства Дугиной следственный комитет завел уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Следователи считают, что преступление «было заранее спланировано и носит заказной характер».
Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что если причастность Киева к гибели девушки подтвердится, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма». После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к убийству Дугиной. «Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал он.
Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года Дугин находится под санкциями США, Канады и Австралии.
Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Девушке было 30 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», была политическим обозревателем в Международном евразийском движении. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания.