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17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — рассказал он.

Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, а второй сейчас готовят к запуску, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.

Сегодня днем многие города и села в Херсонской и Запорожской областях остались без энергоснабжения.

Причиной местные власти назвали короткое замыкание в сети после украинских обстрелов и пожара в Энергодаре.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.

При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую он возглавит лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.

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