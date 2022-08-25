Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — рассказал он.
Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, а второй сейчас готовят к запуску, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.
Сегодня днем многие города и села в Херсонской и Запорожской областях остались без энергоснабжения.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую он возглавит лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.