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17:41 (мск), источник: Известия

СК расследует незаконное преследование Кадырова со стороны СБУ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и других должностных лиц. Об этом 26 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В СК полагают, что СБУ приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений Кадырову, заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову, командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России Хусейну Межидову.

«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — добавили в СК.

В рамках уголовного дела будут установлены должностные лица СБУ, принявшие незаконные решения в отношении россиян.

Ранее в пятницу СБУ предъявила подозрение Кадырову, Мартынову и Межидову. В феврале-марте этого года глава Чечни «руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», отметили в спецслужбе.

После этого Кадыров призвал Киев назвать место и время для своей явки. Он выразил намерение и дальше участвовать в спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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