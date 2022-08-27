В Триполи в результате столкновений погибли четыре человека

Сегодняшним стычкам предшествовали месяцы растущей напряженности между двумя правящими структурами, борющимися за власть над Ливией, отмечает агентство. Речь идет об избранном премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Фатхи Башаге и не желающем оставить этот пост Абдель Хамиде Дбейбе.
Стрельба и взрывы начались в нескольких районах Триполи сегодня ночью, 27 августа. Усама Али, представитель службы скорой помощи Триполи, сообщил телеканалу «Аль-Ахрар», что ранено неизвестное число гражданских лиц и что его служба «испытывает трудности с передвижением». Местные СМИ сообщали о погибших, но официальных данных о жертвах не поступало. Информационное агентство Lana сообщило, что в одном из пострадавших от столкновений районов был убит артист Мустафа Барака.
Тем временем медицинские источники заявили, что по меньшей мере 4 человека были убиты в ходе столкновений, ранения получили 30 человек.
Миссия ООН в Ливии призвала к «немедленному прекращению боевых действий», сославшись на «продолжающиеся вооруженные столкновения, включая неизбирательные средние и тяжелые обстрелы населенных гражданским населением районов», которые, по заявлению, повредили здания больниц. Посольство США в Ливии заявило, что оно «очень обеспокоено» столкновениями.
ПНЕ заявило, что столкновения произошли после того, как переговоры о том, чтобы избежать кровопролития, провалились.
В феврале, спустя почти год после попытки объединить страну, в Ливию вернулось двоевластие. Палата представителей Ливии большинством голосов проголосовала за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьер-министра ПНЕ. Однако возглавлявший на тот момент ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отказался уходить в отставку.