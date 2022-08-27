Исследование: сходство лиц может быть связано со схожей ДНК У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
20:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Триполи в результате столкновений погибли четыре человека

В столице Ливии Триполи в результате перестрелок соперничающих группировок погиб по меньшей мере один человек, сообщает AFP. Тем временем ливийские медицинские источники заявили, что по меньшей мере четыре человека убиты в ходе столкновений, сообщает «Аль-Арабия».

Источник: Reuters

Сегодняшним стычкам предшествовали месяцы растущей напряженности между двумя правящими структурами, борющимися за власть над Ливией, отмечает агентство. Речь идет об избранном премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Фатхи Башаге и не желающем оставить этот пост Абдель Хамиде Дбейбе.

Стрельба и взрывы начались в нескольких районах Триполи сегодня ночью, 27 августа. Усама Али, представитель службы скорой помощи Триполи, сообщил телеканалу «Аль-Ахрар», что ранено неизвестное число гражданских лиц и что его служба «испытывает трудности с передвижением». Местные СМИ сообщали о погибших, но официальных данных о жертвах не поступало. Информационное агентство Lana сообщило, что в одном из пострадавших от столкновений районов был убит артист Мустафа Барака.

Тем временем медицинские источники заявили, что по меньшей мере 4 человека были убиты в ходе столкновений, ранения получили 30 человек.

Миссия ООН в Ливии призвала к «немедленному прекращению боевых действий», сославшись на «продолжающиеся вооруженные столкновения, включая неизбирательные средние и тяжелые обстрелы населенных гражданским населением районов», которые, по заявлению, повредили здания больниц. Посольство США в Ливии заявило, что оно «очень обеспокоено» столкновениями.

ПНЕ заявило, что столкновения произошли после того, как переговоры о том, чтобы избежать кровопролития, провалились.

В феврале, спустя почти год после попытки объединить страну, в Ливию вернулось двоевластие. Палата представителей Ливии большинством голосов проголосовала за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьер-министра ПНЕ. Однако возглавлявший на тот момент ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отказался уходить в отставку.

Мария Федотова

 «Сложно принимать официальную версию» — дочь подводника о гибели «Курска»
ФСБ предотвратила дерзкий теракт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта