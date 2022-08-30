В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ВГА.
В администрации считают, что удары нанесены в попытке сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. «На данный момент обстрелы продолжаются», — добавили в пресс-службе ВГА. Она утром информировала о возобновлении обстрелов Энергодара со стороны ВСУ. По оценке члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, интенсивность обстрелов станции и Энергодара за неделю выросла на 70%.
В ближайшие дни ЗАЭС должна посетить миссия МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты приедут на станцию уже на этой неделе. Они оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам предстоит также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС. Источник в ООН уточнил ТАСС, что миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию.