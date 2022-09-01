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13:22 (мск), источник: Life.ru

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Головная колонна миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, застряла на линии соприкосновения: украинская сторона не пропускает инспекторов на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-1».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Отметим, что ранее в телеграмм-каналах прошла информация о том, что члены миссии успешно прошли КПП «Васильевка» и въехали на подконтрольную России территорию, однако эти сведения не подтвердились.

«Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне», — проинформировал Балицкий.

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в город Запорожье 31 августа. Сегодня утром они планировали наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

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