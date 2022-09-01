Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Отметим, что ранее в телеграмм-каналах прошла информация о том, что члены миссии успешно прошли КПП «Васильевка» и въехали на подконтрольную России территорию, однако эти сведения не подтвердились.
«Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне», — проинформировал Балицкий.
Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в город Запорожье 31 августа. Сегодня утром они планировали наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.