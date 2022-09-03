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01:02 (мск), источник: © РИА Новости

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела ЗАЭС украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — написал Рогов.

Ранее он заявил о возобновлении обстрелов станции со стороны ВСУ.

Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.

В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

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