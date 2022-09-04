К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями

Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась в субботу к спасателям. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого человека. Возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий», — рассказали в учреждении.
В субботу на место происшествия уже вылетал вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф, который планировал приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.
В направляющемся сейчас на место ЧП Ми-8 находятся медики и спасатели территориального центра медицины катастроф. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте, «чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию», уточнили в центре.
Кроме того, ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого МЧС.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура опускается до минус 9 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.