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04:11 (мск), источник: © РИА Новости

К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевском вулкане на Камчатке, сообщили в краевом «Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности».

Источник: © РИА Новости

Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась в субботу к спасателям. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого человека. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий», — рассказали в учреждении.

В субботу на место происшествия уже вылетал вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф, который планировал приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.

В направляющемся сейчас на место ЧП Ми-8 находятся медики и спасатели территориального центра медицины катастроф. Также готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС России. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте, «чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию», уточнили в центре.

Кроме того, ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого МЧС.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура опускается до минус 9 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

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