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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы.

«От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», — сказал он.

Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на представителя полиции, террорист-смертник пытался подойти к зданию, но его убила охрана. Источник в посольстве подтвердил РИА Новости, что был взрыв.

В августе 2021 года движение «Талибан»* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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