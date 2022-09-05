Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России

По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы.
«От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», — сказал он.
Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на представителя полиции, террорист-смертник пытался подойти к зданию, но его убила охрана. Источник в посольстве подтвердил РИА Новости, что был взрыв.
В августе 2021 года движение «Талибан»* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.