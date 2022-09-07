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15:04 (мск), источник: РБК

В Харьковской ВГА опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи

Информация о попытке наступления ВСУ на Балаклею появилась накануне. В ВГА Харьковской области заявили, что информация о том, что украинским военным удалось войти в западную часть города, является фейком.

Спецоперация на Украине

Сообщения о частичной сдаче Балаклеи, распространяемые в соцсетях от имени главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, являются фейком. Об этом сообщила пресс-служба военной администрации региона, передает «РИА Новости».

По информации ВГА, в соцсетях появилось заявление, сделанное якобы Ганчевым о том, что украинским военным удалось войти в западную часть города Балаклея. «Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация», — говорится в сообщении.

Балаклея — город на юге Харьковской области Украины. Находится в 84 км к югу от Харькова и в 50 км к северу от Изюма. Население города до начала конфликта составляло около 30 тыс. человек. О его взятии Минобороны сообщило в начале марта.

Накануне источник ТАСС в ВГА Харьковской области опровергал сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Балаклее. «В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так», — утверждал источник.

В сегодняшней сводке Минобороны о ситуации в Балаклее не говорилось.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

О попытках наступления украинских сил российское Минобороны сообщало 29 и 30 августа. По данным военного ведомства, тогда ВСУ атаковали населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды (все на Николаево-Криворожском направлении). Все атаки были отбиты, а украинские силы понесли значительные потери: в частности, в районе поселка Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады.

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