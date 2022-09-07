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7 сентября, источник: © РИА Новости

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией», данные о пострадавших уточняются, заявил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234», — написал он.

Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

Ранее в среду Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) опубликовал данные опроса по состоянию на 1—2 сентября. Исследование показало, что 83 процента опрошенных жителей Запорожской области готовы принять участие в голосовании, при этом 86 процентов респондентов выступили за присоединение региона к России, пояснил член ВГА.

Как заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, голосование в Донбассе и на освобожденных территориях следует провести в День народного единства — 4 ноября, поскольку эта дата объединяет всех в пространство Русского мира.

«ЕР» открыла в Мелитополе штаб «Мы вместе с Россией» в середине августа. Его волонтеры занимаются оказанием адресной гуманитарной помощи местным жителям.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

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