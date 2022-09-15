ФБР и соцсети шпионили за переписками пользователей, пишут СМИ

«Facebook* передавал ФБР частные переписки без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса», — заявили источники.
По данным собеседников издания, данные передавались на протяжении последних 19 месяцев от сотрудников Facebook*, которым было поручено отслеживать переписку, к подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США.
В самом Facebook* обвинения отвергли, назвав их «ложными».
Ранее в сентябре стало известно, что крупнейшие американские онлайн-платформы, включая Meta* и Twitter, регулярно работали с Белым домом, ФБР, министерством внутренней безопасности, министерством здравоохранения и социальных служб, агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центрами по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избиркомом, минфином и другими государственными структурами США над цензурированием информации.
Одним из последних примеров такой политики стало признание главы Meta* Марка Цукерберга, который заявил о просьбах ФБР перед президентскими выборами 2020 года сдержать распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.