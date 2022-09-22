14:19 (мск), источник: © РИА Новости
Медведчука освободили из украинского плена
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Он заявил журналистам, что подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киевом освобождены 56 человек, среди них 55 военнослужащих; украинской стороне передано 215 человек.
«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо», — сказал Пушилин.
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.