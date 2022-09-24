Источник рассказал о применении Ту-214Р против украинских военных объектов

«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», — пояснил собеседник агентства.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования — входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах.
Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.