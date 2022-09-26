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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Глава «Росатома» обвинил Киев в создании угроз ядерной безопасности

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня. Украинские диверсионные группы подрывают опоры линии электропередачи Курской АЭС на территории России», — сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. «Это прямая угроза ядерной безопасности», — подчеркнул Лихачев.

ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн «Росэнергоатом».

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