ФСБ возбудила дело по статье о международном терроризме из-за повреждений «Северных потоков»

«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «РИА Новости»). Из-за повреждений на газопроводах Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнется в 22:00 30 сентября.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Службе безопасности Германии сообщало, что газопроводы могли повредить умышленно и что причиной не были технические неполадки. В Кремле утверждают, что после инцидента Россия лишилась поставок, а США получили возможность нарастить прибыль.
После взрывов на газопроводах Европа оказалась отрезанной от страховочных поставок сырья из России. В ЕС обещали «единый и решительный ответ» в случае, если версия о диверсии подтвердится.