Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

«В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене — по ст. 275 УК РФ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, следователи ФСБ считают, что публицист «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО». Других подробностей источник не уточнил. Согласно новой редакции УК РФ, ст. 275 предусматривает уголовную ответственность за выдачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника либо оказание иностранному государству финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации. Статья предусматривает лишение свободы до 20 лет.
Ранее Басманный суд арестовал Кара-Мурзу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Следственный комитет считает, что публицист в ходе выступления в нижней палате Легислатуры (законодательный орган) штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине.