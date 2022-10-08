СК возбудил дело о взрыве на Крымском мосту

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту взрыва грузовика на Крымском мосту, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», — указали в ведомстве.
На месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ.
Ранее президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В её состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.