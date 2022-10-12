09:21 (мск), источник: © РИА Новости
В Брянске задержали украинского диверсанта
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, задержан гражданин Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
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«Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на съемной квартире он под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и проверил канал его инициирования. Фигурант провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить мощный взрыв.
«Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ», — добавляется в сообщении.
Заведено дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».
«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — добавили в ФСБ.