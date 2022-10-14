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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — сказали в ведомстве.

Помимо этого, российские военные поразили арсенал во Львовской области. Как отметили в оборонном ведомстве, там киевский режим хранил значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов. В Минобороны уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Кроме того, ВС уничтожили шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также на занятых киевским режимом территориях ДНР и Запорожья.

После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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