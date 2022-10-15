00:03 (мск), источник: Life.ru
Власти сообщили о 14 погибших при взрыве турецкой шахты
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14 человек.
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Ранее, напомним, сообщалось о двух погибших горняках и 20 раненых.
По информации телеканала CNN Turk, рабочие по-прежнему остаются под завалами. А местные власти сообщили телеканалу A Haber, что на глубине 300 метров под землёй на месте взрыва находилось 115 человек. Некоторых из них удалось эвакуировать, однако, как рассказал губернатор Бартына Нуртадж Арслан, в шахте после взрыва заблокированными остаются 49 человек.
На место происшествия по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали главы МВД и Минэнерго страны Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз.
Вечером 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Об этом сообщили власти населённого пункта. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.
Дмитрий Алексиевич