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00:03 (мск), источник: Life.ru

Власти сообщили о 14 погибших при взрыве турецкой шахты

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14 человек.

Источник: AP 2022

Ранее, напомним, сообщалось о двух погибших горняках и 20 раненых.

По информации телеканала CNN Turk, рабочие по-прежнему остаются под завалами. А местные власти сообщили телеканалу A Haber, что на глубине 300 метров под землёй на месте взрыва находилось 115 человек. Некоторых из них удалось эвакуировать, однако, как рассказал губернатор Бартына Нуртадж Арслан, в шахте после взрыва заблокированными остаются 49 человек.

На место происшествия по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали главы МВД и Минэнерго страны Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз.

Вечером 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Об этом сообщили власти населённого пункта. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.

Дмитрий Алексиевич

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