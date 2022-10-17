18:46 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ейске Краснодарского края военный самолет упал на девятиэтажный дом
В Ейске на девятиэтажный жилой дом упал военный самолет, подтвердил «Ъ» диспетчер Единой диспетчерской службы мэрии Ейска. Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. Они заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Ведомство сообщило, что на месте падения самолета произошло возгорание топлива.