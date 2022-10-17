Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
12Погиб актер Сергей Пускепалис
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ейске Краснодарского края военный самолет упал на девятиэтажный дом

В Ейске на девятиэтажный жилой дом упал военный самолет, подтвердил «Ъ» диспетчер Единой диспетчерской службы мэрии Ейска. Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. Они заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Ведомство сообщило, что на месте падения самолета произошло возгорание топлива.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что повреждено 15 квартир, а площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Огнем охвачено четыре этажа дома. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место происшествия.

«На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно — спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — заявил глава региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Информация о погибших и пострадавших при ЧП в Ейске уточняется, сообщили в ГУ МЧС.

Михаил Беляев, Анна Перова, Краснодар

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Удовлетворить запрос общества». Силовиков готовят к мобилизации
Добровольцы не дошли до передовой. Что произошло под Белгородом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта