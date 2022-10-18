10:43 (мск), источник: РБК
Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное
В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, вскоре после взлета упал в жилом квартале. Огнем оказалась охвачена многоэтажка.
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Самолет Су-34 разбился во время набора высоты после взлета, сообщили в Минобороны. Он выполнял учебно-тренировочный полет. По последним данным МЧС и Минздрава, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации, рассказали в Центральной районной больнице.
Летчики смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что самолет Су-34 упал на многоквартирный жилой дом. Первое сообщение о крушении поступило в МЧС в 18:25. В Минобороны сообщили, что падение произошло во дворе жилого дома.
Самолет упал в районе пересечения улиц Коммунистическая и Красная, в непосредственной близости от торгового центра «Меотида». После падения загорелся дом по адресу Коммунистическая улица, 20/1.
На месте крушения возник сильный пожар, по данным МЧС, огнем оказались охвачены пять этажей девятиэтажки. В Минобороны сообщили, что горит разлившееся топливо. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС.
В результате падения Су-34 в Ейске повреждено 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, уточнили в МЧС.
В доме, загоревшемся после крушения Су-34 в Ейске, проживают порядка 600 человек, сообщил краевой оперштаб. Власти пытаются установить местоположение каждого из жильцов. Людей из дома эвакуируют, их планируют разместить в санаториях.
В 20:32 мск губернатор сообщил, что остатки самолета в Ейске потушили, а пожар в доме локализован. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена.
Из Краснодара в Ейск отправляются специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи. «Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — цитирует ТАСС слова замгубернатора Анны Миньковой.
На месте падения самолета в Ейске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор.
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения. Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко немедленно вылететь в Ейск. Семьи погибших при крушении Су-34 в Ейске получат по 1 млн руб., пострадавшие — 400 тыс. руб., сообщили власти Краснодарского края.