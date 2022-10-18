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10:16 (мск), источник: ТАСС

Гособвинение обжаловало приговор бывшему совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вишневскому

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор суда в отношении бывшего совладельца и гендиректора ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслава Вишневского, которому суд назначил восемь лет колонии и штраф в размере 21 млн рублей за взятку главе Госстройнадзора Кузбасса при реконструкции здания торгового центра. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — сказали в суде.

Ранее в прениях гособвинение просило для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Он сам, выступая с последним словом, признал вину и попросил максимально возможного смягчения приговора. В результате суд уменьшил сумму штрафа более чем в 23 раза в сравнении с тем, что запрашивала прокуратура. Также на два года меньше назначен и срок заключения под стражей.

Уголовное дело Вишневского рассматривалось в суде с ноября 2020 года, после того, как его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Его обвиняли в даче 7 млн рублей взятки на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это позволило Вишневскому реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта без установки автоматических систем пожаротушения. Изначально Вишневский настаивал на том, что деньги предназначались на официальное оформление документов на ввод торгово-развлекательного комплекса. Позднее он изменил показания и признал вину.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Приговоры в отношении части обвиняемых по делу уже вынесены. Руководители, охранник ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание, приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до 14 лет. Экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии. В суде также продолжается рассмотрение возбужденных после пожара уголовных дел в отношении экс-начальника ГУ МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы территориального управления МЧС Григория Терентьева.

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Гособвинение обжаловало приговор бывшему совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вишневскому
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